¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/31¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤ÆÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ -YOI-¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µ­Ç°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡£¶»¥­¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤ò¼¡¡¹¤ÈÊü¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛENHYPEN¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¾×·â¤Î¿å±é½Ð¢¡ENHYPEN¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖShine On Me¡×ÈäÏª29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ -YOI-¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖShine On Me¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖEchoes¡×¡ÖB