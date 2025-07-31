¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÅ·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë±¿Å¾¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó ¡Û¥Ý¥ë¥·¥§¡õ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ò±¿Å¾ ¡È¤É¤³¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤è¡É V6¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î²»Âç¹¥¤­♡¡× Å·ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤µ¤ó¤Î¤ª¼Ö¾è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥­¥¹¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢Çò¤Î¡ÖPORSCHE 911 GTS ¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡×¤ËÅë¾è¡£·Ú¤¯³¹Ãæ¤òÎ®¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»£±Æ¼Ô¤Ë¤Ï ¡È