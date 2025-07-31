ÄÌÊó¤Ç¤«¤±¤Ä¤±¤¿µßµÞÂâ°÷¤Î´é¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï7·î31Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î60Âå¤ÎÃË¤ò¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ»Ô»·¶¶ÄÌ4ÃúÌÜ¤ÎÌµ¿¦¡¦À¾¿¹Çî»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê64ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï7·î31Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¾¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿20ÂåÃËÀ­µßµÞÂâ°÷¤Î´é¤ò²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾¿¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¶ñ¹ç¤¬°­¤¤¡×¤È¼«¤é119ÈÖ