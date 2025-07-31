31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÆüËÜÎóÅç¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤Î¹âÎÂ¤Ç40.4ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¹âÎÂ¤È¤·¤Æ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢½é¤Î40ÅÙÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢´ØÅì¤ÎÌÔ½ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£1Æü¤â¡¢ÅìËÌ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤Æ35ÅÙ°Ê¾å¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢º´²ì¤ÈÆüÅÄ¡ÊÂçÊ¬¸©¡Ë¤Ç39ÅÙ¡¢·§ËÜ¡¢¹â¾¾¡¢´ôÉì¤Ç38ÅÙ¤È¡¢ÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åìµþ¤ÏÁ°Æü¤è¤ê4ÅÙÄã¤¯¡¢29ÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£16Æü¤Ö¤ê