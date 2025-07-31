¥Ò¥È¥ê¥¨¤Î¥®¥¿¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥·¥Î¥À¤¬¡¢¡Ècakebox¡ÉÌ¾µÁ¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãgranule¡Ê¥°¥é¥Ë¥å¡¼¡Ë¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀèÆüÆÍÇ¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢9·î5Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·ÂåÅÄFEVER¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãFirst bite¡ä¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«2Ê¬¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤Ï¡¢8·î1Æü12»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼