¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÃË»Ò·è¾¡Âç²ñÆüËÜ¡Ý¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ê2025Ç¯7·î31ÆüÃæ¹ñ¡Ë·è¾¡Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°4°ÌÄÌ²á¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ò23¡Ý25¤ÆÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤â24¡Ý26¤Ç¼º¤Ã¤¿¡£¼ç¾­¤ÎÀÐÀî¡¢¹â¶¶Íõ¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¦µÜ±º¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦±ÊÏª¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤­´ó¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢17¡Ý17¤ÈÄÉ