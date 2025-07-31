2025Ç¯8·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï¡© Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤¬¡¢12À±ºÂÀê¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú2025Ç¯8·î¤Î±¿Àª¡Û¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÎ©½©7Æü¤¬±¿¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ½àÈ÷¤«¤é¼Â¹Ô¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡Ú2025Ç¯8·î¤Î±¿Àª¡Û¤ª¤¦¤·ºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤¥ê¥»¥Ã¥È¤ÇµÙ¤ßµÙ¤ß¤É¤¦¤¾¡Ú2025Ç¯8·î¤Î±¿Àª¡Û¤Õ¤¿¤´ºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÂç¹¥Å¾¤Î¥µ¥¤¥ó¡ÖÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬È¯Æ°¾ò·ï¡Ú2025Ç¯8·î¤Î±¿Àª