31Æü¤â¸©Æâ¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢£¶¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¤Ï12ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÄ¹µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¡£¤³¤Î½ë¤µ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ýー¥È¡Ö¤­¤ç¤¦¤âÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯È©¤ò¾Æ¤¯¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡£Ä¹Ìî»Ô¤Î¾ë»³Æ°Êª±à¤Ç¤Ï¥µ¥ë¤¿¤Á¤¬Æü±¢¤Ç½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¿åÊ¬Êäµë¤¹¤ë¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤Ë¡Ä¡£ÀðÉ÷µ¡¤ÇÎÃ¤àÇÏ¡£½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤¤Ï¤º¤Î¥¾¥¦¥¬¥á¤Ç¤µ¤¨¤âÆü±¢¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ°Êª¤¿¤Á¤â¤³¤Î½ë¤µ¤Ë¤°¤Ã¤¿¤ê