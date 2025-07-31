¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯7·î31Æü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ëµð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬31Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4¡½3¤È¤ï¤º¤«1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤À¤Ã¤¿¡£Àô¸ý¤Î°ÂÂÇ¤ÈÁýÅÄÎ¦¤Î»Íµå½ÐÎÝ¤Ê¤É¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂè3ÂÇÀÊ¤Ø¡£Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¶â´Ý¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¡¢Äã¤áÄ¾µå¤òº¸Á°¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹­¤²