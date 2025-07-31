¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯7·î31Æü¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¤ÎÃæÌî¤¬5²ó¤ÎÅê¼ê¶¯½±¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆþÃÄ¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç100°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï8Ç¯Ï¢Â³¤ÎµÈÅÄµÁÃË¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ÑÂ³Ãæ¤Î¶áËÜ¸÷»Ê¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Î¸åÆ£¼¡ÃË¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Ë¼¡¤¤¤Ç5¿ÍÌÜ¡£º´Æ£µ±¤È¤ÏÆ±¤¸21Ç¯ÆþÃÄ¡Ê20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¡Ë¤Ç¡¢Æ±´ü2¿Í¤ÎÃ£À®¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¡£