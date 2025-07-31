KOTORI¤¬¡¢7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¸½ÂÎÀ©½é¤ÎEP¡ØTSUBASA¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¡¢¡ÖGhost¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢EP¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢8·î¤è¤êÁ´¹ñ10ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡¢¡Ö"GIVE YOU TSUBASA" TOUR¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£8·î8Æü¤Î±ÛÃ«¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï9·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦¥­¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î1Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ë­½§PIT¤Ë¤Æ¥Ð¥ó¥É¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖTORI ROCK FEST