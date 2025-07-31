ÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¼þÊ¿¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË21»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡×»ëÄ°¼Ô¤â¶Ã¤¤¤¿ÌîÂ¼¼þÊ¿¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ê½÷¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÌîÂ¼¤ÎÉ÷ËÆ¤À¤Ã¤¿¡£ÌîÂ¼¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ