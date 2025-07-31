¤Ä¤¯¤â¤³゙¤ß¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ø¤Ä¤¯¤â¤´¤ß¡Ù¡Êpanpanya/ÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¯¤â´ñÌ¯¤Ë´¶¤¸¤ë²Í¶õ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤äÀ¸³è¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÀ¸¤­Êª¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¡Èpanpanya¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤òËþµÊ¤Ç¤­¤ë17ÊÓ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Ì¡²èÃ»ÊÔ½¸¤À¡£½é¤á¤ÆÃø¼Ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦ÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Èpanpanya¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¾¯¤·²òÀâ¤·¤¿¤¤¡£panpanya»á¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÆÍÁ³ÊÑ°Û¤·¤¿ÈóÆü¾ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ËÎ©¤Á¸½¤ì¤ë¡£ ¤¿¤È¤¨