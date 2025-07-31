À¶¿åæÆÂÀ¤¬¡¢9·î27Æü¤ËGLION ARENA KOBE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ë¡¼¥è¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀèÃå¼õÉÕÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ë¡¼¥è¤Ï9·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãBlue Note Jazz Festival in JAPAN¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¿åæÆÂÀ¤Ï¡¢9·î22Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ãNE-YO LIVE in KOBE 2025¡äÆü»þ¡§2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ). ³«¾ì16:30/³«±é17:30²ñ¾ì¡§GLION ARENA KOBE (¥¸