ÉÙ»³»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¾ðÊóÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÏÍèÇ¯7·î¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎTIS¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¼ÒÌ¾¤ÏTISI¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¿Æ²ñ¼Ò¤ÎTIS¤¬¤­¤Î¤¦È¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯7·î¤ËTIS¤¬¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤òµÛ¼ý¹çÊ»¤·¤Þ¤¹¡£IT¶È³¦¤Ï¶áÇ¯¡¢AIµ»½Ñ¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤ä»ö¶È´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹çÊ»