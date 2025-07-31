ÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÆ°²è¡Û°ì»þ¤Ï¼º¤ï¤ì¤ë¤âÉü³è¡ª "¾¾¥ö²¬Ãã" ¤ÎÃãÍÕ¤ÎÅ¦¤ß¼è¤ê¤¬ºÇÀ¹´ü Éü³è¤µ¤»¤¿¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤È¹ÈÃã¤ÎÎò»Ë¤È¤Ï¡Ê»³·Á¡¦Äá²¬»Ô¡Ë Äá²¬»Ô±©¹õÄ®¤Î¾¾¥ö²¬ÃÏ¶è¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢¤ªÃã¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ Àè·î¼ý³Ï¤µ¤ì¤è¤¦¤ä¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾¾¥ö²¬¹ÈÃã¡×¡£ °ì»þ¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¤½¤Î¹ÈÃã¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ä¤½¤Î¹ÈÃã¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ Àè·î¡¢Äá²¬»Ô±©¹õ