Ê¼¸Ë¡¦»°ÌÚ»Ô¤ÇÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦Äê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤ë¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢²°º¬¤Î¾å¤Ë1¿Í¡¢2¿Í¡¢3¿Í¡£¼Â¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤í¤Ë¤â1¿Í¡¢2¿Í¡£²°º¬¤Ë3¿Í¡¢¸å¤í¤Ë2¿Í¡£¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬¾è¤ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¡£»£±Æ¼Ô¤Ï¡Ö²°º¬¤«¤éÍî¤Á¤¿¤ê¡¢Ëü¤¬°ìµ¡³£¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢´í¸±¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¹â»³½ÓµÈÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤Î²°º¬¤Ê¤É¤Ë¿Í¤ò¾è¤»¤ÆÁö¹Ô