»³ËÜÃÎ»ö¤Ï£³£±Æü¤Î¸å±ç²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¤£²Ç¯¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼¡¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë£³Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¼¡¤ÎÃÎ»öÁª¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³ËÜÃÎ»ö¡Ë »³ËÜÃÎ»ö¤Ï£³£±Æü¸á¸å£´»þ¤«¤éÁ°¶¶»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¸å±ç²ñ¤Î¡ÖÁ´ÂÎÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤ò³«¤­¡¢£²£°£²£·Ç¯²Æ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¡¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë£³Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·