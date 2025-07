2011年に対バン企画としてスタート。その後、ツアーに発展したNothing’s Carved In Stoneの<Hand In Hand Tour>が6年ぶりに開催され、14公演目となる7月19日(土)の東京・Zepp Hanedaでツアーファイナルを迎えた。東名阪で3公演を開催した前回<Hand In Hand Tour 2019>はSurvive Said The Prophet、Ivy to Fraudulent Game、Dizzy Sunfistという自分達よりも若い3組との対バンだったが、今回の<Hand In Hand Tour 2025>はNot