ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î¾®Ä¹°æµÁÀµ»ÔÄ¹¤¬¼¡¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼¡¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®Ä¹°æµÁÀµ»ÔÄ¹ ¡ãÉÙ»Î»Ô ¾®Ä¹°æµÁÀµ»ÔÄ¹¡ä ¡Ö3´ü12Ç¯¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡× ¾®Ä¹°æµÁÀµ»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔµÄ¤ò5´üÌ³¤á¤¿¸å¡¢2013Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß¤Ï3´üÌÜ¤Ç¤¹¡£Ä®¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë