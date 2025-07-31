¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø3Ç¯À¸¹ç¤ï¤»¤ÆÌó2Ëü6000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢Á´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£25Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¸øÎ©³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ìó2Ëü6000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¡¦¿ô³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍý²Ê¤Î¥Æ¥¹¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÍý²Ê¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ÐÂê¡¦²óÅú¤¹¤ëCBTÊý¼°¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÊ¿¶ÑÀµÅúÎ¨¤Ï