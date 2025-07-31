°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¤Î°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤¬¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÎÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê48¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¶¦±é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ê51¡Ë¡§Âç¤­¤¤ÈÖÁÈ¤Ï¶¦±éNG¤é¤·¤¤¤Ê¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡§Âç¤­¤¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿»þ¤ËÃÄÄ¹¤¬ÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤éº¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢NG¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£HIRO¡Ê48¡Ë¡§²¶¤â¶¦±éNG¤Ê¤ó