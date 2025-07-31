Ä¹ºê»Ô¤Ï¡Ö¸ø¶¦»ÜÀß¤Î»ÈÍÑÎÁ¡×¤È¡Ö¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ê¿ôÎÁ¡×¤ò¡¢ÍèÇ¯4·î¤«¤é²þÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Êª²Á¹â¤Ê¤É±¿±ÄÈñ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢²þÄê¤µ¤ì¤ë¤È34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ Ä¹ºê»Ô¤¬²þÄê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢Ìó200¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Î»ÈÍÑÎÁ¤È¡¢Ìó800·ï¤Î¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ¤Ç¤¹¡£ »Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Í·ïÈñ¤äÊª²Á¤Î¹âÆ­¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦±¿±ÄÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ç¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î±¿±ÄÈñÌó54²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢»ÈÍÑÎÁ¤Î