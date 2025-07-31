Æ°²èÀ©ºî¤ÇÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤¬²»À¼¤ÎÌäÂê¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¼ê¤ÎÀ¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬³°Éô¥Þ¥¤¥¯¡£ 7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸½ºß¡¢Shure MoveMic Two Kit ¼õ¿®µ¡¥­¥Ã¥È¤¬¡¢Amazon¤Ç22¡óOFF¤Î5Ëü8,827±ß¤ÇÈÎÇäÃæ¡£ MoveMic¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ÷¿®µ¡¤È¤·¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¾®¤µ¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¾®·¿¤Ê¤¬¤é¡¢1²ó¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÄ¹8»þ´Ö¡¢½¼ÅÅ