¸©Æâ¤Ë¤Ï14ÆüÏ¢Â³¤Ç¡ÚÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¡Û¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£31Æü¤â¸©Æâ¤ÏÄ«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤­Â³¤­¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ ¸©Æâ¤ÇºÇ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»Ô½©ÍÕ¶è¤Î38.1¡î¤Çº£Ç¯ºÇ¹â¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Â¼¾å»Ô¤Ç37.0¡î¡¢´ØÀîÂ¼²¼´Ø¤Èµû¾Â»Ô¾®½Ð¤Ç36.8¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬35¡î¤òÄ¶¤¨¡ØÂÎ²¹Ä¶¤¨¡Ù¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£髙&#3964