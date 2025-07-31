ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¡¢µÜºêÍ¥¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡ÙÀ¤³¦ºÇÂ®»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤Ï¡¢¾å±ÇÄ¾¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢·àÃæ¶Ê¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¡£²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£·ò¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤é¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡ª¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡ÙÀ¤³¦ºÇÂ®»î¼Ì²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡Ê19Ëç¡ËËÜºî¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é