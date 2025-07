DREAMS COME TRUE DREAMS COME TRUEが、NHK夏の音楽特番「MUSIC GIFT 2025」(8月9日午後7時30分〜)への出演が決定した。【写真】ドリカム「MUSIC GIFT 2025」パフォーマンス収録の模様「NHK 紅白歌合戦」をはじめ、36年余りのバンド活動を通して人々の心に寄り添う”詩”を歌い続けてきたDREAMS COME TRUEが未来への希望のメッセージをこめたスペシャルメドレーを披露する。楽曲は東日本大震災やコロナ禍でも日本