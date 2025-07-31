ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï31Æü¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ò8·î1Æü¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤ë¤è¤¦ÊÆ¹ñ¤ËÆ¯¤­¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤Ï1Æü¤«¤é15¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î½¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£