Í¿ÏÀÄ®¤Ç¤³¤È¤·3·î¡¢·»¤ò²¥¤Ã¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¯»ùÅçÃÏ¸¡¤Ï31ÆüÉÕ¤±¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¥¤é¤ì¤¿·»¤Ï¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ¿ÏÀÄ®Î©Ä¹¤ÎÇÀ¶È¤ÎÃËÀ­(69)¤Ç¤¹¡£ ÃËÀ­¤Ï¤³¤È¤·3·î¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤Ç·»(Åö»þ71)¤Î´é¤òÊ£¿ô²óÁÇ¼ê¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢´é¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË