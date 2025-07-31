¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢V¤¬À¤³¦Åª¤Ê°û¤ßÊª¡Ö¥³¥«¥³¡¼¥é¡¦¥¼¥í¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡¢¥¸¥à¤ÇÃÃÏ£¸å¤Î¤¬¤Ã¤·¤êÂÎ·¿¤ËÃíÌÜ7·î31Æü¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥³¥ê¥¢¤Ï¸ø¼°SNS¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¿§¤ÎÇØ·Ê¤Î¤¦¤¨¤Ë¡ÖBest Artist Ever¡©Best Coke Ever¡©YES¡ÊºÇ¹â¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡©ºÇ¹â¤Î¥³¡¼¥é¡©¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ÖV¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥Á¥§¥Ã