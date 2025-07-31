¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼Âè1Æü¡Ê2025Ç¯7·î31ÆüÀÐÀî¸©Ç½ÅÐCC¡á¥Ñ¡¼72¡¢7142¥ä¡¼¥É¡ËÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤Î²ÏËÜÎÏ¡Ê25¡áÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¤¬9¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î63¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë²¬ÅÄ¹¸Ê¿¡Ê23¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢ÊÒ²¬Âç°é¡Ê36¡áKochi¹õÄ¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë¤é8¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¶â»Ò¶îÂç¡Ê22¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¡¢ÊÆ