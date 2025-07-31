31Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹ 31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²¬»³¸©¤Ç¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Ç38¡î¤Ê¤É¡¢16¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀÃæ13ÃÏÅÀ¤Ç35¡î¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹áÀî¸©¤â¹â¾¾»Ô¤Ç38.4¡î¤Ê¤É¡¢7¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÃ¤Ë31Æü¡¢¶Ã¤­¤Îµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤¬¹âÎÂ»Ô¤Ç¤¹¡£40.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²¬»³¸©¤Ç²áµîºÇ¤â¹â¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀè¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬Â³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£