¹â¾¾ÂÇ¤Á¿åÂçºîÀï2025¹â¾¾¥·¥ó¥Ü¥ë¥¿¥ïー¹â¾¾»Ô¥µ¥ó¥Ýー¥È Ï¢Æü¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¸©¹âÎÂ»Ô¤Ç¤Ï31Æü¡¢40¡î¤òÄ¶¤¨Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê³ÆÃÏ¤ÇÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ç¤Ï¹±Îã¤Î¡ÖÂÇ¤Á¿åÂçºîÀï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¹â¾¾»Ô¥µ¥ó¥Ýー¥È¤Ç2006Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â¾¾ÂÇ¤Á¿åÂçºîÀï¡×¤Ç¤¹¡£20Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¯²ñ¼Ò°÷¤äÃÏ¸µ