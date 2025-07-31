¥×¥íÌîµå¤Îº£µ¨Ãæ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤È¿·µ¬·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤Ê´ü´Ö¤¬31Æü¡¢½ªÎ»¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏºÇÂç»ÙÇÛ²¼ÏÈ70¿Í¤«¤é1ÏÈ¶õ¤¤¤¿¤Þ¤Þ69¿Í¤Ç»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£µ¨65¿Í¤Ç³«Ëë¡£°éÀ®¤«¤é¤Ï»³ËÜ·ÃÂç¡¢Àî¸ýÅßÌï¡¢µÜ粼ñ¥¤¬»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤Þ¤¿µð¿Í¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÂç¹¾ÎµÀ»¡¢½©¹­Í¥¿Í¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¡£