»Í¹ñÅÅÎÏ¡¿µÜËÜ´î¹° ¼ÒÄ¹ »Í¹ñÅÅÎÏ¤¬2025Ç¯ÅÙ¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÇäÈÎÇä¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¡Ö¸º¼ý¸º±×¡×¤Ç¤¹¡£ ¡Ê»Í¹ñÅÅÎÏ¡¿µÜËÜ´î¹° ¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¿åÎÏÈ¯ÅÅÅÅÎÏÎÌ¤Î¸º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼ûµë¼ý»Ù¤Î°­²½¤ä½ôÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã¤Ç¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× »Í¹ñÅÅÎÏ¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬1756²¯±ß¤ÇÁ°Ç¯Æ±´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ112²¯±ß¸º¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï226²¯±ß¤Ç91²¯±ß¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç³ÎÁÈñÄ´À°³Û¤¬¸º¤Ã¤Æ¾®ÇäÈÎÇä¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£