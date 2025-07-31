¥Î¥¸¥Þ¤Ï¡¢8·î8Æü¤ËÁÏ¶È66¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢7·î30Æü¤«¤é8·î17Æü¤Þ¤Ç¡ÖÂçÁÏ¶Èº×¡ßÂç½èÊ¬¥»¡¼¥ë¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£66Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¸ÜµÒ¤ÎÇã¤¤Êª¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ü¹ØÆþ¤ÇºÇÂç13,200¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡ÖÂçÁÏ¶Èº×¡ßÂç½èÊ¬¥»¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢66¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢Ã±ÉÊ10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤Ç6600¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£Ã±ÉÊ20Ëü°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2ÇÜ¤Î1Ëü3200¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1Ëü2000ÉÊÌÜ¤ò°ìÀÆÃÍ²¼¤²