Á´¹ñ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³ØÎÏÄ´ºº¤Ç¡¢¹ñ¤¬½é¤á¤ÆÃË½÷ÊÌ¤ÎÀµÅúÎ¨¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö»»¿ô¡¦¿ô³Ø¡¢Íý²Ê¡×¤Ç¤ÏÂç¤­¤Êº¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¸²Ê¾Ê ½é¤ÎÃË½÷ÊÌ¤ÎÀµÅúÎ¨Ê¬ÀÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢4·î¤ËÁ´¹ñ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¹ñ¸ì¡¢»»¿ô¡¦¿ô³Ø¡¢Íý²Ê¤Î3¶µ²Ê¤Î³ØÎÏÄ´ºº¤Ë´Ø¤·¤ÆÀµÅúÎ¨¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢31Æü¤Ë·ë²Ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÃË½÷ÊÌ¤ÎÊ¿¶ÑÀµÅúÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¸ì¤Ç½÷»Ò¤¬ÃË»Ò¤è¤ê5¥Ý¥¤