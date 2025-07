【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■応援上映&ファンクラブ限定先行上映会の実施決定! ATEEZのワールドツアーを映画化した『ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS』(8月29日全国公開)より、場面写真とSCREENX特別予告編が解禁となった。 2024年1月、ソウルを皮切りにスタートしたATEEZの記念碑的なワールドツアー『TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER』