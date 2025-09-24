初開催！ 東京ディズニーシー「ラソス・デ・ラ・ファミリア」ディズニー＆ピクサー映画『リメンバー・ミー』はみなさんご覧になったことありますか？ 映画では、死者の魂が帰ってくるのをお迎えするメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」（スペイン語で「死者の日」）が描かれました。街中がカラフルに彩られ、至る所にかわいいガイコツの装飾も。お墓にたくさんのマリーゴールドの花やろうそくを供えてご先祖様を陽