Á´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹­Åç¸©¤Î¾®³ØÀ¸¤ÏÁ´¤Æ¤Î²ÊÌÜ¤ÇÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¾®³Ø£¶Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ï£´·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹­Åç¸©¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï¹ñ¸ì¡¦»»¿ô¡¦Íý²Ê¤Î£³²ÊÌÜÁ´¤Æ¤ÇÀµÅúÎ¨¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï¹ñ¸ì¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ô³Ø¤ÈÍý²Ê¤Ï²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î¿ô³Ø¤Ï