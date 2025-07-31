¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/31¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤ÎÃöËó¼þÅÎ¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛtimeleszÃöËó¼þÅÎ¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤È¡È¤¿¤³¾Æ¤­¥Ý¡¼¥º¡É¢¡ÃöËó¼þÅÎ¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤È¡È¤¿¤³¾Æ¤­¥Ý¡¼¥º¡ÉÈäÏªtimelesz ¤Ï7·î29Æü¡¦30Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¡ØWe're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ¡ÁFAM¡Á¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃöËó¤Ï¡Ö¡ô¤â¤Á¤â¤Á¤È¤Ï ¡ô¤³¤Î¤³¤È¤« ¡ôÂçºå¤Ê¤Î¤Ç ¡ô¤¿¤³