¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î·è»»¤Ç¡¢Åö½é¤Î25²¯±ß¤Î¹õ»ú¤È¤·¤Æ¤¤¤¿±Ä¶ÈÂ»±×¤ÎÍ½ÁÛ¤ò120²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD 120²¯±ß¤Î±Ä¶ÈÀÖ»ú¤Ë ¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î²óÉü¤¬ÁÛÄê¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢À¯ºöÊÝÍ­³ô¤ÎÇäµÑ¤Ë¤è¤ëÍø±×¤Ë¤è¤ê¡¢½ãÍø±×¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï100²¯±ß¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿º£Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Î·è»»¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬10²¯7700Ëü±ß¤Èµî