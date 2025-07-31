¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÈ¿±þ¤¬Â¿¿ô¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¤¬Ê·°Ïµ¤¤Î°ìÊÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2·î3Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿Í­ÎÁ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¡ÖLighthouse¡×(Æþ²ñÈñ500±ß¡¢·î³ÛÈñ1500±ß)¤Î²ñ°÷¤¿¤Á¤È¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¼÷Ì¿¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¿·¤·¤¯Çã¤¤´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·