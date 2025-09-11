サンリオピューロランドにて、関東最大級のオールナイトハロウィーンパーティ「SPOOKY PUMPKIN 2025」の開催が決定！音楽シーンで活躍する多彩なアーティストらが出演するほか、サンリオのキャラクターによるグリーティングや一部アトラクションの特別運営など、ピューロランドならではの内容が盛りだくさんです☆今回、第1弾アーティスト37組に加え、さらに28組のアーティストを追加で発表。総勢