¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡× ¡ÊËè½µ¶âÍËÌë7»þ25Ê¬¡Ë¡£¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î25Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜVS´Ú¹ñ!¥Ç¥«À¹¤ê3ÈÖ¾¡Éé¡úÄ¶Âç·¿µð¿Í½±Íè!¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥§¡¦¥Û¥ó¥Þ¥ó¤¬¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¶ÛµÞ»²Àï¡ª¡ãÁí½ÅÎÌ5kg¡äµðÂç¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¿©¤Ù¤­¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡©¤¾¤¦¤µ¤ó¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤È¤Ï¤é¤Ú¤³¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ê»Ð¡¦¤«¤³¡¢Ëå¡¦¤¢¤³¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¸½ÃÏ¤ÎºÇ¶¯¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼·³ÃÄ¤È¥Ç¥«À¹¤ê3ÈÖ¾¡Éé¡ª½éÀï¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼°¥«