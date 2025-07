go!go!vanillasを収めた写真集『WHAT TIME IS IT, what time is it.』の発売と、写真展の開催が決定した。本作は、写真家・マスダ レンゾ氏が、前作の『Highly Evolved』以降、14カ月間(2024年3月〜2025年5月)の中で、牧達弥、柳沢進太郎、長谷川プリティ敬祐、ジェットセイヤの4人を通して築いた、様々な関係性や居心地の変化を300ページに写した写真集。マスダ レンゾ氏が見たgo!go!vanillasの時間が詰め込まれた作品になって