¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥ô¥£¥ë¤â¸ª¤Î²ø²æ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤ÏÈà¤é¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤ÎºÆ³ÍÆÀ¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±Áª¼ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨