¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»þÂå¤Î¸åÇÚ¤ÈÃçÎÉ¤¯¥é¥ó¥Á¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¾®ß·¤Á¤ã¤ó ÊÑ¤ï¤é¤ºÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£?Ì©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÈ¿¶Á¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê(º¸)¤È¤Î?Ì©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿»°ÅÄÍ§Íü²Â(