【NCT WISH出演】ギャグコンサート NCT 127、NCT DREAM、WayVらに続く"NCT最後のユニット"として2024年2月に正式デビューした、日本人4名・韓国人2名からなる6人組ボーイズグループ・NCT WISH。11月からは韓国・仁川公演を皮切りに、日本7都市を含む初の単独ツアー「NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH」も幕を開けるなど、アジアにおけるファンダムも拡がり続けている。デビューから1年以上が経ち、著しい