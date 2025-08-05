北海道電力は2025年7月16日、小樽商科大学にて「エネルギー特別講義」を行いました。商学を学ぶ学生は、今後のエネルギーについてどのように考察していくのでしょう。本稿では、特別講義の一部始終を紹介します。○グリーントランスフォーメーション(GX)いま注目されているGXとは、「化石燃料中心の経済社会を、クリーンエネルギーを中心とした持続可能な社会へと転換する取り組みのことで、2050年カーボンニュートラル実現に向け